Pełnomocnik Grodzkiego: Decyzja prokuratury jest polityczna

W piśmie czytamy, że formułowane publicznie zarzuty były "niezidentyfikowane, co do miejsca czasu oraz osób, których miałyby dotyczyć", co uniemożliwiło Grodzkiemu "podjęcie skutecznej obrony przed nimi". W oświadczeniu przypomniano, że przeciw osobom rozpowszechniającym te zarzuty Grodzki skierował prywatne akty oskarżenia "za popełnienie przestępstw zniesławienia".

"Doświadczenie uczy, że każde działanie ma jakąś przyczynę od kilku tygodni w kraju trwa jeden z największych kryzysów politycznych spowodowany tzw. »aferą Obajtka«, która kompromituje metody funkcjonowania i działania władzy oraz jej funkcjonariuszy. Od wielu dni komentatorzy polityczni wskazywali, że »afera Obajtka«, by nie doprowadziła do kryzysu władzy, musi zostać »przykryta« przez rządzących tematem zastępczym. Spekulacje dotyczyły jedynie tego, jaka metoda zostanie do tego użyta" - napisał Dubois.

"Marszałek Tomasz Grodzki w chwili obecnej sprawuje najwyższy urząd państwowy spośród wszystkich polityków opozycyjnych, co sugeruje, że to on najlepiej nadawałby się do owej roli »kozła ofiarnego«. Powyższe okoliczności wskazują na to, że rzeczywistą intencją złożonego wniosku nie jest chęć dojścia do prawdy, ale zrealizowanie bieżącego, politycznego interesu władzy" - oświadczył pełnomocnik Grodzkiego.