Czy Ziobro i Gowin są skazani na PiS?

A to nie koniec problemów prezesa PiS. Po tygodniu od ukazania się materiałów o Danielu Obajtku konsolidacji w Zjednoczonej Prawicy nie ma. – Na twardo bronią prezesa Orlenu tylko najbliżsi współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego, politycznego ojca Daniela Obajtka – mówi Jacek Nizinkiewicz.

Tymczasem Borys Budka ogłosił ultimatum: Jarosław Gowin musi wybrać, w którą stronę idzie. – Być może szef Porozumienia ma się zdecydować na to, żeby współtworzyć rząd techniczny, na którego czele mógłby ewentualnie stanąć – tłumaczy Jacek Nizinkiewicz i dodaje, że w środku pandemii byłoby to samobójcze nie tylko dla partii wicepremiera, ale i całej opozycji. – Gdyby Borys Budka doprowadził do zbudowania rządu technicznego, Platforma Obywatelska mogłaby zyskać kosztem Szymona Hołowni – ocenia z kolei Michał Szułdrzyński.