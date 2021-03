Krajowy Plan Odbudowy. Opozycja żąda nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu

Zdaniem szefa PO, najlepszym miejscem do przeprowadzenia debaty jest parlament. - Dlatego żądamy od marszałek Sejmu zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, na którym rząd zostanie zobowiązany do przedstawienia planu odbudowy i odbędzie się rzetelna, merytoryczna debata, do której zostaną zaproszeni samorządowcy i przedstawiciele pracodawców - oświadczył Budka.

- Oczekujemy jasnego postawienia sprawy od premiera, od obozu rządzącego. Widać, że dzisiaj nie mogą liczyć na poparcie we własnym rządzie dla Krajowego Planu Odbudowy. Jeżeli nie ma głosów, my jesteśmy gotowi do rozmowy na jakich warunkach poprzeć Krajowy Plan Odbudowy, bo jesteśmy za pieniędzmi europejskimi - powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Walczyliśmy o nie wspólnie w ramach Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, walczyliśmy o to, żeby nie było weta. Chcemy tych pieniędzy dla polskich przedsiębiorców, rolników, dla wspólnot lokalnych, ale to musi być rozdzielone na zasadach transparentnych przy udziale samorządów. To jest nasz warunek - dodał.

W jego ocenie, obecny plan wymaga naprawy. - Jeden procent na rolnictwo to za mało - powiedział Kosiniak-Kamysz, wzywając premiera Mateusza Morawieckiego, aby ten przyszedł "z planem" i "z wnioskiem o ratyfikację" i usiadł do "poważnej rozmowy" z partiami, które "chcą to poprzeć, ale dają warunki".

- Nie ma dzisiaj PiS większości w tej sprawie, to my stawiamy warunki - przekonywał.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza, nadzwyczajne posiedzenie Sejmu powinno odbyć się w tym tygodniu. - Jeżeli do niego nie dojdzie, zorganizujemy w przyszłym tygodniu wysłuchanie publiczne w Sejmie, zapraszamy wszystkie kluby parlamentarne, szczególnie kluby opozycyjne, koła opozycyjne, do udziału w tym wysłuchaniu razem z naszymi samorządowcami - mówił prezes PSL.