Solidarna Polska: Odwołanie Kowalskiego wbrew umowie koalicyjnej

O dymisji Janusza Kowalskiego, wiceministra aktywów państwowych, poinformował w sobotę rano wicepremier Jacek Sasin. - Na moim biurku leży już podpisana przez premiera Mateusza Morawieckiego dymisja ministra (Janusza) Kowalskiego, także jeszcze dzisiaj pan minister tę dymisję otrzyma - powiedział minister aktywów państwowych.

Dowiedz się więcej: Sasin: Premier podpisał dymisję wiceministra Kowalskiego

Wicepremier nie chciał tłumaczyć powodów dymisji wiceministra. - Ale myślę, że nie jest dla nikogo tajemnicą, że jest tutaj duża różnica poglądów pomiędzy większością rządu - zauważył, wskazując w szczególności kwestię polityki energetycznej.

„Negatywnie oceniamy odwołanie rekomendowanego przez Solidarną Polskę na stanowisko wiceministra Aktywów Państwowych Janusza Kowalskiego. Nastąpiło to wbrew umowie koalicyjnej zawartej w ramach Zjednoczonej Prawicy. Dzieje się to zaraz po sprzeciwie ministrów Solidarnej Polski wobec uchwał Rady Ministrów związanych z przyjęciem ustaleń szczytu Rady Europejskiej z grudnia 2020 r. oraz «Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.».” - czytamy w wydanym po południu oświadczeniu prezydium Zarządu Krajowego Solidarnej Polski, partii Kowalskiego.