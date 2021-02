Jarosław Flis: Każdy podział na dwie listy odpowiada mniej więcej stracie punktu procentowego

Zdaniem profesora „widzieliśmy już tyle razy klepsydry Platformy Obywatelskiej, ale szybko może się okazać, tak jak po pojawieniu się Palikota czy Nowoczesnej, że pogłoski o śmierci PO są co najmniej przedwczesne”. Socjolog podkreślił, że PO ma w konkurencji z Polską 2050 trochę więcej atutów. - Ale bez wątpienia też nie widać, żeby szczególnie starała się z nich skorzystać - dodał. - Możliwe, że dojdzie do połączenia sił Szymona Hołowni i KO i powstanie Koalicja „jeszcze bardziej obywatelska”. Stan, który widzimy dziś, czyli taki, w którym oba te ugrupowania mają podobną siłę - wydaje się nietrwały - ocenił.

W opinii Flisa pewne jest jedno: na dwa lata przed wyborami za wcześnie jest na ostateczne „manewry partyjne”. - Ale miejsca dla czterech podmiotów po stronie opozycji nie ma, taki podział byłby prezentem dla PiS. Wiadomo bowiem, jaki jest wynik arytmetyczny: każdy podział ugrupowania na dwie listy odpowiada mniej więcej stracie punktu procentowego - tłumaczył.

Socjolog zaznaczył jednak, że doszło do połączenia sił głównych ugrupowań opozycji, oznaczałoby to, że ok. 2,5 procent wyborców ze skrzydeł partyjnych „oddali się, rozczarowane, że nie ma na kogo głosować, a to oznacza, że to się nie opłaca”. - I takie właśnie były wnioski z wyborów europejskich – podkreślił profesor. - To była nauczka. Z kolei w parlamentarnych, PiS bliskie było utraty większości w Sejmie, co ostatecznie dokonało się w wyborach senackich. W Senacie połączenie sił było możliwe, ale być może było tak dlatego, że istniała możliwość głosowania na swoich kandydatów w Sejmie, bez konieczności zbyt daleko idących kompromisów. Tam mogli zagłosować ci, którzy kochają swoje partie, a w Senacie już można było zagłosować taktycznie – wyjaśniał Jarosław Flis.