Katarzyna Lubnauer: TVP to ohydna szczujnia i szambo

- To był bardzo zdecydowany i solidarny protest mediów. Uświadomiło to wielu Polakom, jak może wyglądać świat bez wolnych mediów - podkreśliła w rozmowie z Onetem Katarzyna Lubnauer, odnosząc się do akcji Media bez wyboru. - Wszyscy musimy działać jak jeden blok. Jeśli nie zrobimy blokady w stosunku do pomysłów PiS, to będziemy mieć Budapeszt w Warszawie, a to oznacza władzę autorytarną. Media mają bardzo dużą władzę. Rządzący boją się tego - dodała.

Lubnauer mówiła także o kolejnych transferach do ruchu Szymona Hołowni. - W polskim parlamencie wędrówki między ugrupowaniami są normą. Wynika to z kilku rzeczy. Nie mamy ustabilizowanej sceny politycznej. Nowe ugrupowania w naturalny sposób nęcą posłów, bo tam jest większa szansa na uwagę i samodzielność. W dużym ugrupowaniu trzeba potrafić się podzielić - stwierdziła. - Z drugiej strony nowe ugrupowania twierdzą, że będą otwarte na nowych ludzi, a po chwili okazuje się, że wykorzystują doświadczenie posłów, którzy od dawna są w polityce - podkreśliła Lubnauer.