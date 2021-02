Zgorzelski o Hołowni: Mentalność kreta. Hołownia o Zgorzelskim: Mentalność ciecia

Po tym, jak Szymon Hołownia pozyskał do swojego ugrupowania troje parlamentarzystów (posłanki Hannę Gill-Piątek i Joannę Muchę oraz senatora Jacka Burego), jego działalność zaczęli krytykować niektórzy przedstawiciele opozycji. Krzysztof Gawkowski już w styczniu mówił o „kłusowaniu Szymona Hołowni”, to „do niczego dobrego nie prowadzi”.

"Wicemarszałek Zgorzelski udał się do mediów i powiedział, że jestem człowiekiem o mentalności kreta i to, co robię, to draństwo. Wielkim cierpieniem dla @KosiniakKamysz musi być to, że ma na pokładzie człowieka, któremu wicemarszałkowanie weszło za mocno." - @szymon_holownia pic.twitter.com/XXcfCyoiBK

Zgorzelskiemu odpowiedział we wtorek sam Hołownia. - Wielkim cierpieniem dla lubianego przeze mnie Władysława Kosiniaka-Kamysza musi być to, że ma na pokładzie człowieka, któremu wicemarszałkowanie weszło za mocno - powiedział w nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

- Jeśli Szymon Hołownia chce być takim „kozakiem”, to niech podbiera (parlamentarzystów - red._ Prawu i Sprawiedliwości. Wtedy będzie działał na rzecz opozycji. Teraz jest to po prostu działanie szkodliwe, działanie faceta o mentalności kreta - dodał ludowiec.

- W poprzedniej kadencji byliśmy takim, można powiedzieć, przedmiotem działań, których osobiście nie akceptuję. Nazywam to po prostu - draństwo, nikczemność i podłość. Jeżeli ktoś podbiera posłów z innych ugrupowań opozycyjnych, to w istocie wyklucza się z grona opozycji - mówił wicemarszałek Sejmu.

- Jeżeli ja jestem człowiekiem o mentalności kreta, to on jest człowiekiem o mentalności ciecia, politycznego oczywiście. Dlatego, że nie rozumie, o co się dzisiaj toczy gra. Pilnuje swojego stanu posiadania, siedzi w tym swoim posterunku i pilnuje stanu posiadania opozycji, ale ten stan posiadania opozycji nic nie zmienia, nie pozwala wygrać z PiS-em, zmienić rządu - zauważył Hołownia.

- Co, będziecie sobie siedzieli, panie Zgorzelski, na tych pięciu procentach i wysiadywali je, licząc, że wam urośnie do sześciu albo że się sześć i pół wykluje? Weźcie się w końcu do roboty - zaapelował były kandydat na prezydenta. - My mówimy jasno - chcemy współpracować z każdym. Platforma jest potrzebna w tej układance, PSL jest potrzebny, każdy ma swoich wyborców, każdy skądś przychodzi. Ale ktoś musi wreszcie nadać energię temu wszystkiemu - tłumaczył lider Polski 2050.