Nitras: Dlaczego PiS-owi nie spada poparcie? Kurski działa

- Jeśli chodzi o PiS, to Kurski działa, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast wszystko inne po prostu nie działa - nie działa pomoc dla przedsiębiorców, PiS sobie nie radzi z żadnym problemem, potrafią tylko zdobyć prokuraturę - powiedział poseł PO, nawiązując do innego tematu, poruszanego w programie - kontrowersyjnych delegacji służbowych dla prokuratorów.

Zgodnie z decyzją prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, prokuratorzy Mariusz Krasoń, Katarzyna Kwiatkowska, Ewa Wrzosek, Jarosław Onyszczuk, Daniel Drapała oraz kilkunastu innych muszą porzucić swoje macierzyste jednostki i ekspresowo udać się w Polskę. Oficjalny powód to pomoc jednostkom w kraju dotkniętym koronawirusem. Nieoficjalnie mówi się, że mają pracować z daleka od domu za karę.

- Prokuratura działa jak za komunistów. I skończą dokładnie tak samo. Ponieważ to państwo ma charakter fasadowy, ono się pewnego dnia zawali - ocenił Nitras.

- Szkoda tych wszystkich ludzi, jak sędzia Igor Tuleya, którzy walczą o niezależność. Myślę, że warto by taki sygnał poszedł - warto być przyzwoitym, uczciwym, warto zachować niezależność sądowniczą i prokuratury - dodał poseł Platformy.