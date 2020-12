Izrael ciepło przywitał swojego szpiega w USA

Obowiązywała go także godzina policyjna i zakaz rozmów z dziennikarzami.

W zeszłym miesiącu departament Sprawiedliwości USA cofnął zakazy. Ta decyzja jest postrzegana jako pożegnalny prezent odchodzącego prezydenta Donalda Trumpa dla Izraela.

Pollard wraz z żoną Esther przylecieli do Izraela na pokładzie samolotu amerykańskich miliarderów Sheldona i Miriam Adelsonów. Należąca do Adelsona gazeta, "Israel Hayom", jako pierwsza poinformowała o tym fakcie, dodając, że podróży prywatnym samolotem wymagał stan zdrowia Esther Pollard.

Miriam Adelson w felietonie zamieszczonym w "Israel Hayom" wezwała Izraelczyków do powitania Pollarda "po cichu, z wielkim westchnieniem ulgi i ze łzami żalu". "Zasługuje na to, by żyć w kraju, który traktuje swojego sojusznika z szacunkiem i mądrością" - napisała.

Po wylądowaniu na lotniku Ben Guriona w Tel Awiwie Pollard ucałował ziemię i odmówił modlitwę dziękczynną za uwolnienie więźniów.

- Witamy w domu - przywitał go na lotnisku premier Benjamin Netanjahu i wręczył Pollardowi kartę stałego pobytu. - Teraz jesteś obywatelem państwa Izrael.