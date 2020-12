Brytyjski parlament zatwierdził brexitową umowę handlową z UE

Johnson przekonywał członków Izby Gmin, że umowa pozwoli Wielkiej Brytanii przejąć kontrolę nad swym "narodowym przeznaczeniem". - Głównym celem tej ustawy jest osiągnięcie czegoś, co Brytyjczycy w głębi serca zawsze uważali za możliwe do osiągnięcia, choć wmawiano nam, że tak nie jest - mówił szef brytyjskiego rządu.

Wcześniej stosunkiem głosów 521 do 73 ustawę poparła Izba Gmin. Teraz dokument musi uzyskać aprobatę królowej Elżbiety II.

- Mówiono nam, że nie możemy mieć ciastka i zjeść ciastka - dodał podkreślając, że możliwy jest oparty na przyjaźni i dobrej woli handel i współpraca z europejskimi sąsiadami przy jednoczesnej suwerennej kontroli nad brytyjskim prawem.

Boris Johnson zachwalał umowę jako umożliwiającą nowe stosunki między Wielką Brytanią a UE jako suwerennymi, równymi partnerami.

Była premier Theresa May wyraziła zadowolenie z wynegocjowania umowy zastrzegając, że jej przepisy będą korzystniejsze dla Unii. - Mamy umowę dotyczącą handlu, korzystną dla UE, ale nie umowę o usługach, która by przynosiła korzyści Wielkiej Brytanii - oceniła.

W środę w Brukseli porozumienie handlowe podpisali przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przetransportowany do Londynu dokument ok. godzinę po głosowaniu w Izbie Gmin na Downing Street podpisał Boris Johnson.

- Umowa, którą właśnie podpisałem, to nie koniec, to początek. Uważam, że to początek wspaniałych relacji między Wielką Brytanią a naszymi przyjaciółmi i partnerami w UE - powiedział premier.