Białystok: Muzeum nie wydało zgody na zagranie hymnu UE

Mieszka鎍y miasta mieli us造sze hymn Unii Europejskiej, a nast瘼nie Hejna miasta w samo po逝dnie. Mia這 do tego dojprzed konferencj prasow samorz鉅owc闚 apeluj鉍ych do rz鉅u o podpisanie bud瞠tu europejskiego.

Dlaczego instytucja Urz璠u Marsza趾owskiego, kt鏎y jest odpowiedzialny za dystrybucj miliarda euro rodk闚 unijnych i kt鏎y tak naprawd 篡je z Unii Europejskiej, dzisiaj odm闚i豉 zagrania hymnu Unii? - pyta.

Jak informuje rzeczniczka Urszula Boublej,najpierw pracownik Muzeum Podlaskiego nie chcia wpuci przedstawiciela urz璠u miejskiego do budynku Ratusza, nast瘼nie informowa o tym, 瞠 nie ma zgody na emitowanie innych treci ni hejna miasta.

Ostatecznie kilkadziesi靖 sekund przed godzin 12 wy章czono pr鉅.

Owiadczenie w tej sprawie wyda Waldemar Wilczewski, dyrektor Muzeum Podlaskiego w Bia造mstoku. W dniu 8 grudnia 2020 r. przedstawiciel Centrum us逝g Informatycznych w Bia造mstoku zwr鏂i si do mnie z pisemn prob o umo磧iwienie wykonania prac rekonfiguracyjnych w instalacji emituj鉍ej hejna Bia貫gostoku, kt鏎a jest w豉snoci Miasta Bia造stok, a zosta豉 zainstalowana na wie篡 Ratusza Miejskiego b璠鉍ego g堯wn siedzib Muzeum Podlaskiego. Prace mia造 zosta wykonane przez dw鏂h wskazanych pracownik闚 w dniu 10 grudnia 2020 r. W dniu 9 grudnia 2020 r. wyrazi貫m zgod na przeprowadzenie wymienionych prac. W dniu 10 grudnia 2020 r. stwierdzi貫m, 瞠 osoby, kt鏎e wesz造 do siedziby Muzeum Podlaskiego pod pretekstem rekonfiguracji, planuj odtworzy z wie篡 ratuszowej inny utw鏎 muzyczny ni hejna miejski. W zwi頊ku z tym, 瞠 Urz鉅 Miejski nie wyst雷i wczeniej o zgod na odtworzenie innego utworu ni hejna oraz brakiem mo磧iwoci weryfikacji utworu przed odtworzeniem go w Centrum Bia貫gostoku, zdecydowa貫m, w trosce o wizerunek instytucji, o uniemo磧iwieniu odtworzenia utworu bez wczeniejszego ods逝chania go - wyjani dyrektor.