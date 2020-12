Szczerski: Przywróciliśmy właściwy porządek polityczny w Unii Europejskiej

Z kolei wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w "Gazecie Polskiej", że w Brukseli udało się zdobyć wszystko, co było do zdobycia. O tę opinię w Polskim Radiu pytany był szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.

- Po drugie ważne jest to, że po raz kolejny udowodniliśmy, że to państwa członkowskie decydują o tym, jak wygląda kształt polityki europejskiej. To nie jest tak, że instytucje europejskie mogą kształtować politykę wewnątrz państw członkowskich, tylko odwrotnie - to państwa członkowskie kreują politykę instytucji europejskich. Więc przywróciliśmy właściwy porządek polityczny w Unii Europejskiej - przekonywał szef gabinetu prezydenta zaznaczając, że na tym zależało Andrzejowi Dudzie i że taka jest treść konkluzji. - Oczywiście teraz trzeba pilnować, żeby one były wprowadzone w życie do końca, od pierwszego do ostatniego akapitu - podkreślił.

Pytany o opinie, że ustalenia szczytu uderzają w suwerenność Polski Krzysztof Szczerski odparł, że "mamy do czynienia z tendencjami, które zmierzają do tego, żeby zwiększyć kompetencje, władzę struktur ponadnarodowych w Unii Europejskiej". - Ale te apetyty były znacznie większe. Myśmy zdołali je - mam nadzieję nie tylko czasowo - ukrócić. Oczywistym jest, że tendencja jest w kierunku odwrotu od podmiotowości państw członkowskich w kierunku dominacji struktur ponadnarodowych, tylko że my tymi konkluzjami wstrzymaliśmy tempo tego procesu istotnie pokazując, że ostatecznie to państwa członkowskie mają głos decydujący - powiedział szef gabinetu prezydenta.