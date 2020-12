Sondaż: Kto w Zjednoczonej Prawicy zyskał na sporze o budżet UE?

W czasie szczytu UE z 10-11 grudnia premier Mateusz Morawiecki i premier Węgier Viktor Orban ostatecznie nie zdecydowali się na użycie prawa weta wobec unijnego budżetu i funduszu odbudowy.

Polska i Węgry groziły wetem w związku z rozporządzeniem wiążącym wypłatę unijnych funduszy z kryterium praworządności, na przyjęcie którego wcześniej państwa UE wyraziły zgodę większością kwalifikowaną (Polska i Węgry nie mogły zawetować tego rozporządzenia).

Ostatecznie doszło w tej sprawie do kompromisu - rozporządzenie nie zostało zmienione, ale w protokole z posiedzenia Rady UE pojawiły się zapisy doprecyzowujące zapisy rozporządzenia.

Wchodząca w skład rządzącej w Polsce Zjednoczonej Prawicy Solidarna Polska od początku stała na stanowisku, że Polska powinna zdecydować się na weto wobec budżetu i funduszu odbudowy, jeśli rozporządzenie nie zostanie zmienione.

Po szczycie UE politycy Solidarnej Polski krytykowali zawarty kompromis - Zbigniew Ziobro, lider partii i minister sprawiedliwości wskazywał, że protokół na którym opiera się kompromis nie jest źródłem prawa, a inni politycy jego partii mówili o ograniczeniu suwerenności Polski w związku z przyjęciem rozporządzenia wiążącego wypłatę środków z UE z kryterium praworządności.

Solidarna Polska zapowiedziała, że będzie w Sejmie starać się zablokować wejście w życie funduszu odbudowy i zagłosuje przeciw ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE w parlamentach narodowych.

Kompromisu broni premier Mateusz Morawiecki, lider Porozumienia Jarosław Gowin oraz Jarosław Kaczyński, który w rozmowie z "Gazetą Polską" mówił, że "udało się zdobyć wszystko, co tylko było teraz do zdobycia możliwe, by z jednej strony zabezpieczyć pozycję naszego kraju wewnątrz Wspólnoty, a z drugiej wzmocnić polski budżet, polską gospodarkę potężnym zastrzykiem pieniędzy".

Na posiedzeniu zarządu Solidarnej Polski po szczycie UE wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski zgłosił wniosek, aby Solidarna Polska opuściła klub PiS w parlamencie i stworzyła własny klub w Sejmie. Wniosek ostatecznie upadł.