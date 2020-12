Spór o budżet UE: Były szef MSZ pisze o "przegraniu suwerenności"

Waszczykowski, szef MSZ w latach 2015-2018, obecnie europoseł PiS w odniesieniu do doniesień, że Polska i Węgry zgodziły się wycofać weto wobec unijnego budżetu i funduszu odbudowy, pomimo że rozporządzenie wiążące wypłatę środków z UE z kryterium praworządności pozostanie niezmienne.

W ramach kompromisu do rozporządzenia mają zostać dołączone jednak wytyczne precyzujące jak zapisy rozporządzenia powinny być interpretowane.

O propozycjach Niemiec informowała "Rzeczpospolita".

"Jeśli to prawda, to przegraliśmy polską suwerenność" - skomentował te doniesienia były szef MSZ we wpisie na Twitterze.

W ostatnich tygodniach o konieczności weta w związku z treścią rozporządzenia przekonywali m.in. politycy Solidarnej Polski.