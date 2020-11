Posłanka PiS: Szefowa KE zachowuje się niezbyt godnie

- I to takie zdziwienie - no, może nie takie do końca, bo można się było wiele spodziewać po prezydencji Niemiec - że się odchodzi od tego - dodała.

Oświadczyła, iż dziwi się postawie szefowej KE Ursuli von der Leyen. Odnosząc się do uwagi, że wybór byłej minister obrony Niemiec na stanowisko przewodniczącej KE dokonał się także dzięki głosom PiS Milczanowska powiedziała, że von der Leyen "otrzymała od nas ogromne wsparcie".

- I tutaj się dziwię, że też tak zachowuje się, no dla mnie niezbyt godnie. Powinna jednak jako szefowa Komisji Europejskiej stanąć mocno i bronić tego, co zostało wypracowane w lipcu - oceniła posłanka Prawa i Sprawiedliwości.



- I pójdźmy tą drogą, bo był to jednak jakiś konsensus, który pomagał i dawał wsparcie wszystkim krajom Unii Europejskiej; a tutaj poprzez takie zachowania, obejście - bo to jest najgorsze w tym wszystkim, to jest to łamanie prawa, bo przecież w żadnych traktatach UE nie mamy zapisanych takich rzeczy - obejście prawa w jakiś niewiadomy dla mnie sposób, byleby tylko ustawić Polskę do kąta, no to tak nie powinno być - mówiła Milczanowska.