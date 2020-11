Czarzasty: Może jestem Chuckiem Norrisem, Batmanem i Robocopem Fotorzepa, Jakub Czermiński

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie uważa, by nagranie zaprezentowane przez policję ukazywało, że przed Sejmem popchnął policjanta. - Mnie i ludziom, którzy to oglądają, łącznie z prezydium Sejmu, wydawało się, że jednak nie popchnąłem - stwierdził w Radiu Zet. - Popchnąć kogoś, kto jest w nakolannikach, w pełnej zbroi, człowieka, który ma ok. 100 kilo i wysportowanego, jedną ręką to tak się chyba nie da - przekonywał.