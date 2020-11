Trzaskowski grozi wstrzymaniem wsparcia dla policji

- Każde odstępstwo od tej zasady, a więc zastosowanie środków przymusu, powinno być w pełni uzasadnione i może mieć miejsce wyłącznie kiedy wszystkie inne działania nie odnoszą rezultatu - dodał zaznaczając, że stosowanie środków przymusu musi być "adekwatne do zaistniałych okoliczności, w tym do zagrożenia zdrowia i życia demonstrujących czy policjantów".

"Policja ma mnóstwo innych instrumentów"

- Wystosowałem apel, dlatego że niestety PiS prowokuje do demonstracji przez cały czas, natomiast nie może dochodzić do sytuacji, w której politycy PiS-u wywierają presję na policję, żeby policja zachowywała się w sposób zupełnie inny niż jeszcze kilka tygodni temu, żeby uciekała się do używania środków przymusu bezpośredniego bezpodstawnie, żeby dochodziło do sytuacji, w której wyszkoleni do walki z terrorystami policjanci - jak donosi prasa - brali udział w pacyfikowaniu demonstrantów pokojowo nastawionych - powiedział w piątek Trzaskowski.

- Jest mnóstwo innych instrumentów, które policja ma, które mogą się przyczynić do tego, że w momencie kiedy ewentualnie dochodzi do naruszania prawa interweniować w inny sposób - ocenił.