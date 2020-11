Barbara Nowacka: Trwa systemowe zastraszanie obywateli

- Stoję z legitymacją poselską i dostaję z bardzo bliskiej odległości gazem pieprzowym prosto w twarz. Dostaję w oczy, w ucho, dostają też stojące obok mnie osoby - opowiadała w niedzielę o zdarzeniu Barbara Nowacka. - Nie było to przyjemne doświadczenie - dodała w rozmowie z TVN24.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę, iż „można powiedzieć, że tylko dlatego o tym dzisiaj rozmawiamy, że jestem posłanką na Sejm”. - Takie rzeczy dzieją się na protestach od 11 listopada bardzo często. Trwa systemowe zastraszanie obywateli, a policja potem, po tych wszystkich zdarzeniach, opowiada bzdury i nieprawdy - podkreśliła.

Nowacka zapowiedziała „rozliczenie” za podobne zdarzenia. - To nie jest tak, że zachowania agresywne wobec obywatelek i obywateli ujdą płazem. I mówię tutaj i o nadzorcach, czyli o panu (wicepremierze Jarosławie) Kaczyńskim, panu (ministrze Mariuszu) Kamińskim, ale również o komendancie stołecznym (policji), który odpowiada za tę akcję, i policjantach, którzy albo są źle szkoleni, albo często nie radzą sobie w takich sytuacjach - mówiła liderka Inicjatywy Polska.

Zdaniem posłanki „wiele do życzenia pozostawia w ogóle to, co robiła wczoraj policja”. - Ale wiemy, kto wydał takie rozkazy, kto wydał rozkazy „eskalować protesty”. To jest pan Kaczyński - wskazała Barbara Nowacka.