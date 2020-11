Wybory w Gruzji po myśli miliardera? „Niebywała falsyfikacja”

„Analizując 170 odnotowanych przez nas naruszeń i 46 skarg staje się jasne, że sobotnie wybory były krokiem wstecz w stosunku do głosowania w 2016 roku” – stwierdziła Transparency International Georgia, która wysłała 600 swoich obserwatorów do lokali wyborczych.

Według oficjalnych danych z prawie wszystkich komisji wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie (ok. 48 proc. głosów). Drugie miejsce zajął Zjednoczony Ruch Narodowy przebywającego na Ukrainie Micheila Saakaszwilego (ok. 25 proc.).

Wcześniej było widoczne, że rządząca partia Bidziny Iwaniszwilego dominuje w sondażach. Głównym jej problemem było to, czy uda jej się zdobyć ponad 40 proc. głosów. Zgodnie z gruzińskim prawodawstwem tylko partia, która uzyskała takie poparcie, może sformować samodzielny rząd. W przeciwnym przypadku musi tworzyć gabinet koalicyjny. A przed sobotnimi wyborami wszystkie partie opozycyjne zapowiedziały, że nie wejdą do rządu Marzenia.

Najgorsze było jednak to, że „Centralna Komisja Wyborcza opublikowała wstępne wyniki wyborów 7,5 godziny po zamknięciu lokali wyborczych, co jest pogorszeniem w stosunku do praktyki ustanowionej w ciągu ostatnich ośmiu lat, dało też opozycyjnym partiom powód do podejrzeń o manipulację”.