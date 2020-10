Król Holandii przeprasza, że poleciał do Grecji

W piątek rodzina królewska wsiadła na pokład rządowego samolotu i poleciała na wakacje do Grecji. Podróż wywołała falę krytyki. Król Wilhelm-Aleksander, królowa Maksyma i jedna z ich córek w sobotę wieczorem wrócili do kraju, pozostałe dwie córki pary królewskiej wróciły później.

W ubiegły wtorek premier Mark Rutte oświadczył, że Holandia musi powrócić do "częściowego zamknięcia" , w tym do zamykania barów i restauracji, ponieważ kraj walczy o kontrolę nad koronawirusem. - Ogłaszamy dziś nowe i ważne kroki. Wprowadzamy częściową blokadę - mówił, informując o nowych obostrzeniach, które miały obowiązywać 14 dni.

- Mimo że podróż mieściła się w granicach prawa, nierozsądne było niewzięcie pod uwagę wpływu, jaki nowe obostrzenia mają na nasze społeczeństwo - przyznał król. Dodał, że rodzina królewska podjęła decyzję o powrocie po tym, gdy uświadomiła sobie, że nie powinna była opuszczać kraju.

- Będziemy nadal pracować z wami, by opanować koronawirusa tak, aby wszyscy w naszym kraju mogli jak najszybciej wrócić do normalnego życia. To teraz najważniejsze - zadeklarował monarcha w nagraniu. - Jesteśmy zaangażowani, ale nie nieomylni - dodał.

Krytykowany za podróż rodziny królewskiej był także premier, który zgodnie z holenderską konstytucją odpowiada za działania króla.

To kolejne królewskie przeprosiny po wakacjach w czasie epidemii koronawirusa. Po swych poprzednich wakacjach w Grecji w sierpniu król Wilhelm-Aleksander oraz królowa Maksyma wystosowali przeprosiny po tym, gdy opublikowano fotografie pokazujące, jak na wyspie Milos łamią wytyczne dotyczące dystansu społecznego.