Wicepremier Sasin: Od wielu dni jestem hejtowany

- Mamy zabezpieczone środki medyczne niezbędne do tego, żeby z pandemią walczyć. To jest zupełnie inna sytuacja, niż była wiosną i w żadnym wypadku nie można mówić, że ten czas został zmarnowany - mówił we wtorek w radiowej Jedynce Jacek Sasin.

Wicepremier stwierdził, że "oczywiście występują problemy". - Tym problemem chociażby jest w tej chwili zaangażowanie personelu medycznego, lekarzy. Niestety, występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego - chcę to wyraźnie powiedzieć: części, bo oczywiście bardzo wielu lekarzy i bardzo wiele pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki - ale część tych obowiązków wykonywać nie chce, czy to ze strachu przed epidemią - powiedział Sasin dodając, że strach jest naturalny, ludzki, ale "w środowisku lekarskim nie powinien występować".

Oburzenie słowami Jacka Sasina na temat niechęci do wykonywania obowiązków przez część lekarzy wyraził prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja. "Podważanie zaufania społecznego do osób wykonujących zawód lekarza w okresie pandemii jest krzywdzące i skrajnie nieodpowiedzialne" - napisał w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.