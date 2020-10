Kirgizja. Chiński cień nad Azją

Tradycyjny dla kraju konflikt jego klanów z południa (skupionych wokół byłego już prezydenta Dżeenbekowa Sooronbaja) i z północy zamienił się w kilkudniowe rozruchy. Doprowadziło to do ustąpienia prezydenta i zmiany władz.

– Chiny, jeśli to możliwe, nie wtrącają się w wewnętrzne sprawy. Za to budują, wydobywają, rozwijają biznes, kredytują. A Rosja uważa, że dla niej ważne jest kontrolowanie bezpieczeństwa, geopolityki, mamy tam bazę wojskową – wskazuje kolejny ekspert z Moskwy.

Doprowadziło to do tego, że jedna czwarta zagranicznego długu Kirgizji pochodzi z Chin. Nie jest to bardzo dużo, ale w ciągu dekady wzrósł on 170-krotnie. Jednocześnie Pekin chce też kontrolować część wewnętrznej polityki kraju. Mieszka w nim bowiem największa w Azji Środkowej społeczność Ujgurów, przeciwko którym u siebie chińscy komuniści prowadzą wieloletnią kampanię.