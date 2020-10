Prof. Chwedoruk o roli Kaczyńskiego w rządzie: Eksperyment

- To wszystko zdaje się sugerować, że PiS spodziewa się trudniejszej sytuacji ekonomicznej, politycznej, międzynarodowej w kolejnych latach oraz że relacje z koalicjantami osiągnęły punkt krytyczny. To niewątpliwie najdalej idąca rekonstrukcja rządu w czasach rządu Zjednoczonej Prawicy - mówił prof. Chwedoruk po tym, jak Mateusz Morawiecki przedstawił skład nowego, zrekonstruowanego rządu, w skład którego wejdzie m.in. prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

- Chyba bardziej kwestie związane z kwestiami wewnątrzkoalicyjnymi niż sama funkcjonalność rządu była tutaj inspiracją - dodał prof. Chwedoruk.

- Jeśli sytuacja gospodarcza będzie się komplikowała, sondaże nie będą tak stabilne i tak wysokie jak do tej pory, kiedy dojdzie do zmiany prezydenta w USA, wówczas mali koalicjanci (PiS) staną się bardziej asertywni. I Zbigniew Ziobro, i Jarosław Gowin walczą o polityczne przeżycie - ich formacje nie są zdolne do samodzielnego przeżycia, kilka sondaży to wykazało - ocenił politolog.

- Z kolei dla PiS sytuacja stała się jasna, że w dłuższej perspektywie taki rząd może w dłuższej perspektywie nie przetrwać - dodał. Według szacunków prof. Chwedoruka jest obecnie ok. 30 posłów, którym bliżej do "swoich liderów partyjnych niż do Zjednoczonej Prawicy".

W ocenie prof. Chwedoruka nie można wykluczyć, że w obecnym układzie sił w Sejmie, może dojść do próby powołania rządu technokratycznego, w celu odsunięcia od władzy PiS.

- Sądzę, że PiS próbuje się zabezpieczyć przed taką perspektywą - dodał.