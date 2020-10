Jaki o raporcie KE: Absurdalny, pełen śmiesznych sformułowań

Krytycznie odniósł się też do słów o rzekomej nielegalnej działalności Trybunału Konstytucyjnego zaznaczając, że TK działa w prawidłowym składzie, a "po raz pierwszy naruszono skład Trybunału przez poprzednią większość Platformy Obywatelskiej, która na zapas powołała sędziów, którzy nie powinni tam zasiadać, co stwierdził nawet ówczesny TK pod przewodnictwem prof. Rzeplińskiego".

Cytując raport Jaki mówił, że w Polsce są silne stowarzyszenia sędziowskie, ale organizacje te "są przedmiotem niekorzystnych wypowiedzi polityków". - Czyli rozumiem, że jeżeli działają stowarzyszenia sędziowskie, to nie podlegają żadnej krytyce? Bo jeżeli podlegają, oj, to jest złamanie zasad praworządności i to może podlegać karom, które ma zapłacić całe nasze państwo. To coś nieprawdopodobnie absurdalnego - stwierdził.

Według Jakiego, najważniejszy zarzut raportu dotyczy tego, że Krajowa Rada Sądownictwa składa się "głównie z członków mianowanych politycznie". - To ogromny absurd, bo np. rada w Hiszpanii, w Niemczech rada, która wybiera sędziów również składa się z członków mianowanych politycznie - i tam oczywiście nie ma takiego zarzutu - powiedział. Jaki przypomniał, że zasady działania i traktaty dla wszystkich są takie same.

Polityk Solidarnej Polski krytykował też raport za stwierdzenie, że w Polsce system dyscyplinarny dla sędziów został zmieniony i jest aktywnie wykorzystywany. Według niego, system ten działa na podobnych zasadach jak w wielu innych państwach "i trudno zarzucać mu, że działa".

- Nowy zarzut - polski Kodeks karny obejmuje przestępstwa polegające na znieważaniu symboli państwowych, wyższych urzędników państwowych i religii. - Czyli rozumiem, że instytucje unijne oczekują, że od teraz będzie można to robić, że nie będzie to penalizowane? Można rozumieć, że urzędnicy unijni apelują o to, żeby można to było robić bezkarnie - obrażać symbole państwowe, obrażać uczucia religijne? - komentował.

Patryk Jaki powiedział, że "tego typu śmiesznych sformułowań" w raporcie KE jest więcej. Negatywnie odniósł się do fragmentu mówiącego, że od 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi w obliczu trudnego otoczenia dlatego, że jest poddany krytyce ze strony rządzącej większości oraz poddany osobistym atakom przez niektóre media. - To kolejny powód, dla którego w Polsce miałyby być łamane zasady praworządności. Czyli rozumiem, że RPO w Polsce nie może być krytykowany, bo jak jest, to Polsce można zabrać pieniądze? - spytał.