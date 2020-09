Grodzki o "Piątce dla zwierząt": Do końca września nie wyjdzie z Senatu

Grodzki mówił też, że do Senatu - na konsultacje nad ustawą zakazującą m.in. hodowli zwierząt futerkowych i eksportu mięsa pochodzącego z uboju rytualnego - zaproszono do Senatu zarówno obrońców zwierząt, jak i przedstawicieli branży rolniczej, kynologów i hodowców koni, ze względu na kompleksowy charakter ustawy.

- 29-30 września tej ustawy nie będzie - dodał marszałek Senatu odnosząc się do najbliższego zaplanowanego posiedzenia Senatu.

Marszałek Senatu poinformował, że m.in. o tzw. Piątce dla zwierząt rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. - Prezydent stoi na stanowisku, że o ile branża futerkowa może być wygaszana, to również należy pamiętać o ludziach, którzy zainwestowali w te biznesy, mają kredyty. Możemy to wygaszać, ale możemy też to wygaszać w sposób cywilizowany - ocenił mówiąc m.in. o wprowadzeniu odpowiednio długiego okresu przejściowego dla hodowców.

Pytany o kryzys rządowy związany m.in. z tym, że Solidarna Polska głosowała przeciw "Piątce dla zwierząt" Grodzki ocenił, że ma on "zająć publiczność, aby przepchnąć ustawę o bezkarności", czyli nowelizację tzw. ustawy covidowej zwalniającą z odpowiedzialności urzędników za działania zmierzające do walki z epidemią koronawirusa.

- Dziwne, że przyszło do głowy polskiemu parlamentowi zajmować się ustawą rodem z political-fiction. Taka ustawa w ogóle nie powinna była trafić do parlamentu - mówił Grodzki.

Grodzki mówił też, że obecnie byłby przeciw wnioskowi o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry.

- Ziobro sprzeciwił się temu, żeby weszła (w życie) ustawa o bezkarności. Powstałby fałszywy obraz, że Ziobro jest zły, a reszta dobra. Cały ten rząd jest zły - mówił Grodzki.