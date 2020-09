Dorn: Kaczyński chce zamknąć Ziobrę w mocarnym uścisku

- Takie połączenie owocowałoby pozycją wiceprezesa dla pana Zbigniewa Ziobry i wejściem całej falangi lojalnych wobec niego ludzi do władz centralnych i terenowych Prawa i Sprawiedliwości - uważa. To z kolei miałoby zapewnić ludziom Ziobry start w następnych wyborach parlamentarnych.

Były polityk nie uważa, aby Jarosław Kaczyński chciał upokorzyć lidera Solidarnej Polski. - Oczywistym zamiarem jest przetrącenie mu kręgosłupa i doprowadzenie do paraliżu, ale to można robić bez upokarzania - stwierdził.

Dodał, że człowiekowi można złamać kręgosłup "rzucając go na bruk i tarzając w błocie", ale można też to zrobić zamykając go w ciepłym, "bardzo mocarnym uścisku". I do takiej metody zdaniem Dorna przychyla się Jarosław Kaczyński.

Dorn uważa, że w kwestii trwania koalicji kluczowe jest poparcie SP dla ustawy o bezkarności, która ma gwarantować bezpieczeństwo Jarosława Kaczyńskiego i ludzi z nim związanych, a przede wszystkim - Mateusza Morawieckiego.

- Czy będą w niej jakieś zmiany, żeby pan Ziobro ocalił twarz, to jest zupełnie nieistotne - uważa Ludwik Dorn.