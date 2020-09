Eksperci Bundestagu: Ameryka ma rację ws. Nord Stream 2

Niemiecki rząd odrzuca zdecydowanie wszelkie zapowiedzi amerykańskich sankcji. Eksperci Bundestagu doszli do wniosku, że krytyka sankcji na gruncie prawa międzynarodowego nie jest właściwa. „Nawet jeśli projekt Nord Stream 2 nie ma bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo narodowe USA, nie można wykluczyć skutków pośrednich” – napisano w ekspertyzie, do której dotarła agencja DPA. Jej autorzy powołują się na porozumienie regulujące zasady działania Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz na układ o przyjaźni, handlu i stosunków konsularnych zawarty w 1954 roku pomiędzy USA a Niemcami. Oba dokumenty zawierają zastrzeżenia, że strony mają prawo do samodzielnej oceny zagrożeń dla własnego bezpieczeństwa.