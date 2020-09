Biedroń dla Reutera: W Polsce LGBT jak Żydzi przed wojną

"Prawa LGBT+ są coraz bardziej kontestowane w Polsce, w której w lipcu prezydent Andrzej Duda uzyskał reelekcję po ostrej kampanii, w której proponował konstytucyjny zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe oraz edukacji LGBT+ w szkołach" - czytamy w opublikowanym przez agencję Reutera tekście Hugo Greenhalgha, dziennikarza Openly News - powstałego z inicjatywy Thomson Reuters Foundation serwisu, który pisze o sobie, że jest "światową cyfrową platformą prezentującą uczciwe, dokładne i bezstronne informacje LGBT+ ze świata, który taki nie jest".



- Prezydent republiki odczłowiecza osoby LGBTI i nazywa ich "nie-ludźmi" (ang. not humans) - mówi cytowany w anglojęzycznym tekście europoseł i lider Wiosny Robert Biedroń, który w pierwszej turze ostatnich wyborów prezydenckich jako kandydat Lewicy zdobył 2,2 proc. głosów.

Prawdopodobnie chodzi o wypowiedź Andrzeja Dudy z czerwca, gdy na jednym z wieców wyborczych prezydent powiedział, odnosząc się do LGBT: - Próbuje się nam proszę państwa wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia.

Prezydent odnosił się do wcześniejszej wypowiedzi posła Porozumienia Jacka Żalka, który został wyproszony z programu TVN24, w którym uczestniczył za pośrednictwem łącza wideo, po tym, jak pytany o LGBT powiedział, że "to nie są ludzie, to jest ideologia".