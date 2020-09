Putin: W 2021 co miesiąc wspólne ćwiczenia z Białorusią

Rosyjska agencja Ria Novosti relacjonuje, że prezydent Puton zapowiedział kontynuację współpracy Rosji i Białorusi w sferze obronności.

- Będziemy musieli kontynuować naszą współpracę w sferze obronności. Mam na myśli przede wszystkim oczywiście przedsiębiorstwa obronne - tu współpracujemy w dość wrażliwych dziedzinach. Cóż, w wojsku też - powiedział Putin.

Dodał, że w przyszłym roku prawie co miesiąc będą się odbywać wspólne ćwiczenia wojskowe na terytorium obydwu krajów. 14 września na terytorium Białorusi rozpoczynają się ćwiczenia zaplanowane w 2019 roku, po ich zakończeniu "rosyjskie wojsko wróci na miejsca stałego rozmieszczenia" - zapewnił Putin, którego cytuje agencja Interfax.

#Belarus. #Lukashenko is trying to convince #Putin about a military threat from the West, but Putin is barely listening (playing on camera, obvsly). That was another humiliation Lukashenko has faced today. He was earlier welcomed by Krasnodar governor, not even a state official pic.twitter.com/xrXuVvojom