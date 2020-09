PiS tkwi w klinczu w sprawie rzecznika praw obywatelskich

Jak wynika z naszych rozmów, temat obsadzenia stanowiska RPO trafił do szerokiej agendy negocjacji koalicyjnych na Nowogrodzkiej, ale te koncentrują się obecnie bardziej na konsolidacji ministerstw i nowej strukturze działów administracji rządowej. Ministerstw ma być 14, a w środę w tej sprawie toczyła się piąta runda rozmów. Sejm wciąż nie zajął się rozpatrzeniem kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Kandydatka społeczna ma poparcie już blisko 700 organizacji pozarządowych. Ma też wsparcie sejmowej opozycji. W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała jednak, że poprosi o zwołanie sejmowej Komisji, Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która ma zaopiniować kandydaturę. Komisja ma się spotkać w czwartek o godz. 10. O szybkie przejście do rozpatrzenia kandydatury przez Sejm apelował w tym tygodniu poselski Klub Lewicy. Termin na zgłoszenie kandydatur minął 10 sierpnia, a kadencja Adama Bodnara – 9 września.

Ponieważ jednak do powołania nowego RPO (kadencja Adama Bodnara formalnie już upłynęła, ale nadal pełni on swoją funkcję) wymagana jest też zgoda Senatu, PiS tkwi w klinczu. Jak może go przełamać? Najprostsza droga to poparcie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. – PiS w ostatnich tygodniach wykonał już jeden niekonwencjonalny manewr, z ochroną zwierząt. Być może i w tej sprawie będzie zaskoczenie – zastanawia się nasz rozmówca z opozycji. A Jarosław Kaczyński już kilka tygodni temu zapowiedział swoim politykom, że najbliższe lata to walka o innego, bardziej aspiracyjnego wyborcę.