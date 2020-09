Pelosi była na katolickiej mszy. Złamała obostrzenia?

O sprawę była pytana Nancy Pelosi, reprezentująca okręg wyborczy w Kalifornii, obejmujący większość hrabstwa San Francisco. - Byłam ostatnio w kościele, przyjmowałam komunię św. - powiedziała. Liderka Demokratów dodała, że wcześniej musiała zapisać się na listę, a w kościele mogącym pomieścić 250 wiernych było ok. 12 osób, "utrzymujących dystans społeczny".

Przeciw nierównemu traktowaniu zaprotestował arcybiskup San Francisco Salvatore Cordileone. W liście do księży napisał, że nowe zasady są niekonsekwentne, a wierni - niezwykle surowo traktowani. "Nie możemy dłużej być cicho" - podkreślił.

Utrzymany został zakaz organizowania mszy w kościołach (za wyjątkiem pogrzebów, gdzie limit osób wynosi 12). Do świątyni na modlitwę może wejść jedna osoba. W mszach pod gołym niebem może uczestniczyć do 50 osób.

Pelosi oświadczyła, że "z całym szacunkiem dla arcybiskupa" w kwestii zwiększenia limitu osób mogących jednocześnie przebywać w świątyni "należy słuchać nauki". - A wiara i nauka czasem stoą w sprzeczności do siebie - stwierdziła.

- Pytają mnie tu: jesteś wierząca, dlaczego wierzysz w naukę? Odpowiadam: nauka to odpowiedź na nasze modlitwy, dzieło Boga - dodała.

Spikerka Izby Reprezentantów powiedziała także, iż nie wie, czy abp Cordileone wypowiadał się jako duszpasterz czy jako lobbysta. - Jak by nie było, jestem pewna, że mówiąc o potrzebie otwarcia kościołów miał na myśli moment, gdy będzie to bezpieczne z naukowego punktu widzenia, a nie gdy stanowiłoby zagrożenie dla osób chcących pójść do kościoła - stwierdziła liderka Demokratów.

Niedawno Pelosi była oskarżana o złamanie obostrzeń epidemicznych - gdy salony fryzjerskie w San Francisco były zamknięte, skorzystała z usług jednego ze stylistów. Jak pokazało nagranie z monitoringu, nie miała maseczki. Później twierdziła, że została "wrobiona" przez stylistę.

Teraz Catholic News Agency pisze, że Pelosi mogła złamać zasady, uczestnicząc we mszy. Według agencji, biuro spikerki nie odpowiedziało na pytania, czy polityk uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych lub czy mówiąc "niedawno" miała na myśli mszę z okresu przed wprowadzeniem oficjalnych ograniczeń.