Alternatywa dla Niemiec (AfD) zmierza ku rozpadowi

Postanowiliśmy z ciężkim sercem rozwiązać wspólnotę wartości reprezentowaną przez Skrzydło (Flügel). Czynimy to zgodnie z decyzją zarządu federalnego – brzmiało oświadczenie Björna Höckego, przywódcy skrajnie prawicowego nieformalnego stowarzyszenia działającego w AfD. Wprawdzie zarząd partii dał Skrzydłu czas na samorozwiązanie się do końca kwietnia, ale oświadczenie Höckego pojawiło się na jego Facebooku już w sobotę, po czym znikło.

W mediach nie brak opinii, że w gruncie rzeczy nie chodzi o polityczny profil Skrzydła, ale o ambicje jego liderów do zawładnięcia partią. Nie tak dawno Höcke mówił otwarcie na jednym ze spotkań swych zwolenników, że przeciwników w partii należy się pozbyć. „Wypocić”, jak powiedział, co po niemiecku brzmi: „ausschwitzen”. Wywołało to oburzenie w mainstreamie partyjnym bynajmniej nie dlatego, że Höcke posłużył się czasownikiem kojarzącym się z nazwą obozu zagłady. Takie rzeczy nie wywołują w partii kontrowersji. Chodziło o nieskrywane aspiracje do opanowania kierownictwa ugrupowania .