Jest wyjście z "zamkniętego koła" sejmowego

Jak wynika z naszych rozmów cały czas jest rozważany scenariusz, w którym Sejm w krótkim, "normalnym" trybie w piątek przyjmuje zmiany w regulaminie Sejmu. Wymagałoby to zapewniania możliwości obecności wszystkich posłów na sali posiedzeń, w tej czy inne formie. Później Sejm przeszedłby już w tryb zdalny, po przyjęciu nowego regulaminu oczywiście i przyjąłby w ten sposób długo oczekiwana tarczę antykryzysowa.

Rozmowy w Sejmie będą kontynuowane. Spodziewane jest co najmniej jeszcze jedno posiedzenie Prezydium Sejmu. Przyjęcie innego rozwiązania niż to, które zostało zaprezentowane we wtorek zmniejszyłoby niewątpliwie temperaturę politycznego napięcia wokół Sejmu, które we wtorek osiągnęło nowy poziom.