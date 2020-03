Premier Ukrainy podaje się do dymisji

Jednak sąd administracyjny w Kijowie poinformował, że wpłynął do niego wniosek Honczaruka o zablokowanie wprowadzenia do porządku obrad Rady Najwyższej punktu dotyczącego głosowania nad rezygnacją premiera. Zaprzeczono temu na stronie rządu. „Informacje o rzekomym wniosku premiera do okręgowego sądu administracyjnego w Kijowie są nieprawdziwe. Wszystkie informacje na temat działalności premiera Ukrainy są publikowane na oficjalnych stronach rządu i na kanałach premiera w sieciach społecznościowych ”- czytamy w komunikacie.

Po godz. 21.00 polskiego czasu rezygnację Honczaruka potwierdził Aleksandr Dubińskiego, wiceprzewodniczący frakcji Sługa Narodu. - Honcharuk napisał oświadczenie, przekazał je parlamentowi - powiedział, dodając, że w czasie głosowania nad poparciem rezygnacji w szeregach frakcji tylko trzy osoby wstrzymały się od głosu. - Nie jest już premierem - dodał. Pytany przez dziennikarzy o wniosek Honczaruka do sądu Dubiński stwierdził, że frakcja dyskutuje na ten temat. - Jego doradca twierdzi, że jest to fałszerstwo, ale informacje wisi na stronie internetowej sądu administracyjnego. Nie ma to znaczenia - jutro proponujemy rezygnację w parlamencie - powiedział. Mimo to źródła agencji Unian twierdzą, że wniosek do sądu w Kijowie został złożony.

28 lutego prezydent Zełenski wysłał list do przewodniczącego Rady Najwyższej Dmitrija Razumkowa z żądaniem zwołania specjalnego posiedzenia parlamentu. Razumkow zwołał je na 4 marca.

Zgodnie z przepisami, na Ukrainie parlament przez rok od wotum zaufania nie może odwołać premiera i jego gabinetu. Jest do tego potrzebna dymisja samego szefa rządu.

Poziom zaufania dla obecnego rządu z 57 proc. we wrześniu spadł do 28 proc. w lutym. Z niedawnego sondażu kijowskiego Centrum Razumkowa wynika, że ponad połowa Ukraińców uważa, że kraj „idzie w złym kierunku”. Zaufanie Ukraińców zaczął tracić również główny „sługa narodu” (tak się nazywa popularny serial, w którym Zełenski jeszcze przed swoją polityczną karierą zagrał prezydenta Ukrainy). Od września do lutego zaufanie do prezydenta spadło z 79 do 51 proc.

