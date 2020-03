Koronawirus w Polsce. Premier: Nie ulegać panice. Nie ma się czego obawiać

- Ćwiczymy różnego rodzaju scenariusze, np. podjęliśmy taką decyzję, że w najbliższym czasie, chociaż nie jest to konieczne z punktu widzenia jeszcze dostępności ani łóżek, ani izb przyjęć, chcemy przed niektórymi szpitalami postawić dodatkowe namioty tak, żeby można było wykonywać odpowiednie procedury medyczne - oświadczył Morawiecki dodając, że takie działania prowadzone są także we Francji i w Niemczech.

Czy wszystkie te osoby zostały zidentyfikowane? - Mamy listę pasażerów - poinformował premier. Dodał, że rząd spodziewa się kolejnych przypadków zachorowań. - Nie wiemy, jaka to będzie skala. Na tym polega trudność tej sytuacji - mówił szef rządu deklarując, że woli "wyprzedzać bieg wydarzeń" niż być "złapany w pułapkę ofsajdową".

- Docieramy do wszystkich pasażerów, którzy jechali razem z nim, żeby poddać ich kwarantannie - powiedział Morawiecki.

"Nie ma się czego obawiać"

Premier apelował, by nie ulegać panice w związku z koronawirusem i zapewnił, że wszystkie procedury są we właściwy sposób przygotowane, czego najlepszym dowodem, w jego ocenie, jest "modelowe przeprowadzenie pierwszego przypadku przez nasze procedury służby zdrowia". - Nie ma się czego obawiać. Chcemy, żeby ogniska zakażeń, jak będą się pojawiały - niestety pewnie w różnych miejscach w Polsce - żeby one były możliwie odizolowane, żeby nie rozprzestrzeniały się na terytorium całego kraju - powiedział Morawiecki.