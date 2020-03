Polityka białego Amerykanina. Coraz mniej kandydatów na prezydenta USA

W czwartek kampanię zawiesiła kandydatka skrzydła liberalnego senator Elizabeth Warren. Mimo że 51 proc. wyborców twierdzi, że nie ma nic przeciwko temu, żeby kobieta była prezydentem, i mimo że większość demokratów biorących udział w prawyborach to kobiety, Warren nie przebiła się na pierwsze miejsce w żadnym ze stanów głosujących do tej pory. Nawet w jej rodzinnym Massachusetts Biden i Sanders prześcignęli ją w liczbie głosów.

– Na początku kampanii ktoś mi powiedział, że są tylko dwie drogi w tych wyborach: progresywna, którą zajmuje Bernie Sanders, i umiarkowana – dla Joe Bidena, i że nie ma miejsca dla nikogo innego. Nie chciałam w to wierzyć, ale jak się okazuje, myliłam się – powiedziała w czwartek Warren. – Potrzeba jeszcze czasu, zanim udowodnimy, że kobiety są wyjątkowo wykwalifikowane do tego, żeby dowodzić Stanami Zjednoczonymi – dodała senator Kamala Harris, była kandydatka na prezydenta.

Bernie Sanders ma duże poparcie młodych wyborców, a jego socjalistyczna agenda wywindowała go do pozycji jednego z dwóch liderów w tegorocznych prawyborach. Nie ma jednak poparcia establishmentu Partii Demokratycznej, dla której jest zbyt progresywny.

Na kampanię wyborczą wydał ponad pół miliarda dolarów, w tysiącach reklam wyborczych atakował Donalda Trumpa, ale nie przekonał tym wyborców. To, że nie będzie go wśród kandydatów, nie oznacza, że wycofuje się z kampanii wyborczej.

Przed Bidenem i Sandersem intensywny miesiąc. Do 7 kwietnia głosowania odbywać się będą w 16 stanach i Portoryko. Niektóre to stany kluczowe, o dużej liczbie delegatów, jak np. Floryda (219), Illinois (155) czy Georgia (105). Po zwycięstwie w Karolinie Południowej, w której los jego kampanii zmienił się o 180 stopni, były wiceprezydent zebrał ponad 20 milionów dolarów.

To ogromny zastrzyk pieniędzy dla sztabu Bidena, który przed superwtorkiem nie mógł pozwolić sobie na działalność w niektórych ważnych stanach. Mając 75 delegatów więcej niż Bernie Sanders, pozycja Bidena nabiera mocy, ale potrzebuje 1991 do uzyskania nominacji, trzeba więc zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko jeszcze może się zmienić.

Teraz sześć stanów

W najbliższy wtorek prawybory odbędą się w sześciu stanach, w tym w Michigan, gdzie do podziału jest 125 delegatów, Missouri z 68 delegatami i Waszyngtonie – 89. Wygrana w Michigan dla senatora Sandersa oznaczać będzie to co Karolina Południowa dla Joe Bidena. To stan, w którym wygrał w prawyborach w 2016 r., oraz stan, który odegrać może ważną rolę w ostatecznej rozgrywce. Michigan to obok Wisconsin i Pensylwanii jeden z tradycyjnie demokratycznych stanów, które w 2016 r. opowiedziały się za Donaldem Trumpem.