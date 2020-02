Borys Budka: Jeżeli Andrzej Duda nie potrafi wygrać w I turze, to jest to fatalna ocena

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka w programie „Onet Rano” skomentował między innymi sondaż IBRiS, w którym oceniono, kto ma najlepszą kampanię wyborczą. Zdecydowanym zwycięzcą okazał się Andrzej Duda. - Jak widać, Małgorzata Kidawa-Błońska bardzo zmniejszyła dystans - powiedział Budka. - Jeżeli urzędujący prezydent (według sondaży - red.) nie potrafi wygrać w pierwszej turze, to jest to fatalna ocena - dodał szef PO.

Borys Budka był pytany także między innymi o to, czy Platforma Obywatelska wyciągnęła wnioski z porażki Bronisława Komorowskiego pięć lat temu. - Odrobiliśmy lekcję - zapewnił polityk. - To co różni te dwie kampanie, ja to widzę jako człowiek wewnątrz, to wtedy zwolennicy Komorowskiego byli bardziej uśpieni, myśleli: "jakoś to będzie” - dodał. - Pamiętam jednego z redaktorów, który mówił o "zakonnicy na pasach". Dali sobie narzucić tę narrację "Polski w ruinie" - podkreślił Borys Budka.