Francja: Gmina zrywa partnerstwo z Tuchowem z powodu uchwały o LGBT

"W związku z wywołaną przez niektórych polityków wojną ideologiczną Rada Miejska w Tuchowie podejmuje deklarację 'Gmina Tuchów wolna od ideologii LGBT+'. Radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców. Dlatego będziemy konsekwentnie bronić naszej wspólnoty samorządowej!" - brzmiał fragment uchwały.

Autorzy zadeklarowali, że "dla dobra życia, rodziny i wolności" samorząd Tuchowa nie będzie "ingerować w prywatną sferę życia Polek i Polaków". "Nie damy narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT+" - stwierdzili.

Wyrazili protest przeciw "instalowaniu funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach" (tzw. latarników) i zobowiązali się do strzeżenia prawa do wychowania dzieci zgodnego z przekonaniami rodziców. "Zrobimy wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Będziemy chronili uczniów, dbając o to, aby rodzice z pomocą wychowawców mogli odpowiedzialnie przekazać im piękno ludzkiej miłości" - brzmiała uchwała.

Samorządowcy zadeklarowali, że nie pozwolą wywierać "administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej (słusznie zwanej niekiedy po prostu homopropagandą) w wybranych zawodach". "Będziemy chronili m. in. nauczycieli i przedsiębiorców przed narzucaniem im nieprofesjonalnych kryteriów działania, np. w pracy wychowawczej, przy doborze pracowników czy kontrahentów" - oświadczyli.