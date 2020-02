Dera: Nie ma powodów, by telewizja publiczna nie dostała rekompensaty

Nowelizacja trafiła na biurko prezydenta. Nie wiadomo, czy Andrzej Duda podpisze ustawę. Pytany o sprawę sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że rekompensaty funkcjonują we wszystkich państwach demokratycznych. - Instytucja rekompensat jest znana w państwach demokratycznych i stosowana - zaznaczył.

Zdaniem Dery, w kwestii rekompensat dla mediów publicznych "Polska się niczym nie wyróżnia". - Nawet można powiedzieć, że jeżeli chodzi o wysokość tych rekompensat, (to - red.) ma jedne z niższych w Europie, więc nie ma powodów do tego, żeby w tym momencie telewizja publiczna nie dostała tej rekompensaty - powiedział prezydencki minister.

Zastrzegł, że o losach nowelizacji zadecyduje Andrzej Duda. - To jest decyzja pana prezydenta, co z tym zrobi - podkreślił.

Przedstawiciele opozycji w czasie debaty nad nowelizacją i później wzywali, by środki przewidziane w ustawie dla mediów publicznych przeznaczyć na onkologię. We wtorek prezes PSL i kandydat tej formacji na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy. Na konferencji prasowej lider ludowców zaprezentował przygotowany dokument weta. - Pan się musi tylko pod nim podpisać - zwrócił się do prezydenta. Zdaniem Kosiniaka-Kamysza, prawie dwa miliardy złotych nie powinny zostać przekazane "na telewizję rządową".