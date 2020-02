USA: Młodzi wyborcy Partii Demokratycznej myślą dobrze o socjalizmie

Jednocześnie 52 proc. ankietowanych uważa, że Trump nadużył władzy, jaką daje mu urząd, prosząc obcy rząd (chodzi o władze Ukrainy - red.), by ten doprowadził do wszczęcia śledztwa przeciwko jego politycznemu przeciwnikowi, Joe Bidenowi, co mogło wywrzeć wpływ na wynik nadchodzących wyborów prezydenckich. Trump miał uzależniać pomoc wojskową dla Ukrainy od wszczęcia śledztwa przeciwko Bidenowi i jego synowi Hunterowi, w związku z interesami tego ostatniego na Ukrainie. Biden to faworyt prawyborów w Partii Demokratycznej, prawdopodobny rywal Trumpa w wyborach prezydenckcih.

Ze stwierdzeniem, że Trump nie nadużył władzy w tej sprawie, zgadza się 41 proc. ankietowanych.

53 proc. Amerykanów jest też zdania, że Trump dopuścił się próby obstrukcji działań Kongresu nie współpracując z nim w związku ze śledztwem toczącym się ws. impeachmentu. 37 proc. jest zdania, że Trump nie dopuścił się takiej obstrukcji.

Spośród wyborców Demokratów usunięcia Trumpa z urzędu chce 84 proc. Jednocześnie aż 91 proc. wyborców Republikanów uważa, że Trump powinien pozostać na stanowisku. Wśród wyborców niezależnych 45 proc. chce usunięcia Trumpa z urzędu, a 50 proc. uważa, że powinien pozostać na stanowisku.

W sondażu sprawdzono też poziom poparcia dla Trumpa i Bidena w całym kraju. Gdyby to Biden zmierzył się z Trumpem w wyborach, które odbędą się w listopadzie 2020 roku, kandydat Demokratów zdobyłby 50 proc. głosów, podczas gdy Trump - 44 procent.

Z Trumpem wygrałby też inny pretendent do nominacji Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich, Bernie Sanders. Sanders wygrałby z Trumpem w stosunku 49 do 45 proc.

Kolejna kandydatka do nominacji prezydenckiej Demokratów, Elizabeth Warren, wygrałaby z Trumpem w stosunku 48 do 45 proc.

Margines błędu w sondażu wynosił 3,1 pkt. procentowego.

W sondażu spytano też Amerykanów o ich stosunek do kapitalizmu i socjalizmu (mianem demokratycznego socjalisty określa się Bernie Sanders, również Elizabeth Warren jest przedstawicielką lewego skrzydła Partii Demokratycznej).

Z badania wynika, że 52 proc. wyborców w USA ma pozytywny stosunek do kapitalizmu, podczas gdy negatywnie ocenia go 18 proc.

W przypadku socjalizmu jest odwrotnie - 19 proc. ma pozytywny stosunek do socjalizmu, 53 proc. - negatywny.

Socjalizm wyjątkowo pozytywnie oceniają wyborcy Demokratów w wieku 18-34 lat (51 proc. myśli o nim pozytywnie). Socjalizm pozytywnie ocenia też 40 proc. wyborców, którzy wezmą udział w prawyborach prezydenckich w Partii Demokratycznej (23 proc. z nich ocenia socjalizm negatywnie).