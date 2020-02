Amerykański Komitet Żydowski komentuje list Yad Vashem

Zaprezentowana mapa nie przedstawiała granic Polski sprzed 1939 roku ani tych, które obowiązywały po wojnie. Te same granice pokazano, gdy opowiadano o wyzwoleniu Europy spod okupacji.

W poniedziałek na swych stronach internetowych dziennik "Haarec" opublikował fragmenty otrzymanego od Yad Vashem listu.

W piśmie Instytut oświadczył, że informacje przedstawione zebranym podczas Światowego Forum Holokaustu zawierały "nieścisłości" i "prezentowały (jedynie - red.) część faktów", co "stwarzało wrażenie nieobiektywności".

Przeprosiny skomentował David Harris, dyrektor wykonawczy Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego (AJC).

"Chociaż list z przeprosinami Yad Vashem opublikowany w izraelskiej gazecie „Haaretz” należy przyjąć z zadowoleniem, to kluczowe pytanie brzmi: dlaczego tak szanowana instytucja pozwoliła na to, by ktoś inny wykorzystał ją do celów własnej, oczywistej agendy politycznej" - pisze Harris w wydanym komunikacie.

"Niestety, stojące na straży precyzyjnego przekazu prawdy historycznej Yad Vashem stało się w tym przypadku narzędziem historycznej nieścisłości. Rosji nie można pozwolić na pisanie na nowo historii II wojny światowej; dotyczy to także zniesławiania Polski czy prób decydowania o tym, komu wolno, a komu nie wolno zabrać głosu podczas uroczystości upamiętniania Holokaustu w Jerozolimie" - dodaje.

"Mogę mieć tylko nadzieję, że ta przykra historia się nie powtórzy oraz że zostaną z niej wyciągnięte wnioski" - kończy dyrektor AJC.