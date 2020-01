Krzysztof Gawkowski o PiS: Zamiast rządzić szukają haków

Gawkowski stwierdził także, że „PiS, zamiast rządzić, zajmuje się szukaniem haków”. - Wszystkie reformy wymiaru sprawiedliwości są po to, żeby PiS mógł sądzić - zaznaczył. - Chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której potencjalnie można każdego oskarżyć, doprowadzić do prokuratora, a on postawi zarzuty na podstawie sfałszowanych materiałów - ocenił polityk Lewicy.