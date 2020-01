Izrael: Beniamin Netanjahu zwróci się do parlamentu o immunitet

Zapowiedział, że zwróci się do Knesetu o immunitet. Zgodnie z prawem wniosek taki powinien najpierw trafić do komisji parlamentarnej, które następnie poddaje go pod pełne głosowanie. Komisja nie została jedna utworzona po wrześniowych wyborach, a postępowanie sądowe nie może się rozpocząć, póki nie zapadnie decyzja w sprawie immunitetu.

Opozycyjna partia Niebiesko-Biali już zapowiedziała, że będzie dążyła do utworzenia komisji przed marcowymi wyborami. Przewodniczący Parlamentu Yuli Edelstein, członek partii Netanjahu, ogłosił, że przeprowadzi rozmowy w tej sprawie w przyszłym tygodniu.

- Nie wyobrażałem sobie, że nadejdzie dzień, w którym premier Izraela uniknie systemu sprawiedliwości. Dziś jest jasne, o co walczymy. Netanjahu wie, że jest winny - powiedział Benny Ganc.

W odpowiedzi Netanjahu powiedział, że nie uchyla się przed sprawiedliwością. Nadal zamierza iść do sądu, by bronić się przed "sfabrykowanymi oskarżeniami".

Jeśli premier zbiera 61-osobową większość, uniknie oskarżeń. Ostatnie sondaże pokazały, że większość Izraelczyków jest przeciwna przyznaniu mu immunitetu.