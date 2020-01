Sutryk: Premier, prezydent, ministrowie, posłowie i senatorowie powinni zarabiać więcej

- Jeżeli we wszystkich innych sektorach wynagrodzenia są podnoszone, to nigdy nie rozumiałem tej dyskusji, także będąc poza administracją, dlaczego próbuje się ten sektor z tego wyłączyć. Efekt jest taki, że ci lepsi zamiast trafiać do urzędu, są przechwytywani przez rynek, który jest im w stanie zapłacić dużo więcej. Chciałbym, żebyśmy się wszyscy zastanowili, jakiego modelu administracji chcemy? Jeśli chcemy, żeby administracja pracowała za minimalne wynagrodzenie, to zredukujmy odpowiednio nasze oczekiwania - zauważył Sutryk.

