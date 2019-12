Włosi tęsknią za mocnym człowiekiem u władzy

W październiku koalicja rządowa złożona z radykalnego, lewicowego Ruchu Pięciu Gwiazd (M5S) i bardziej umiarkowanej Partii Demokratycznej (PD) przyjęła ustawę, która ogranicza z 630 do 400 liczbę deputowanych i z 315 do 200 liczbę senatorów.

Perspektywa referendum nie jest jednak jedynym powodem, dla którego dni lewicowego rządu wydają się policzone. Także w ubiegłym tygodniu z M5S do szeregów prawicowej Ligi Salviniego przeszło trzech senatorów. W ten sposób w izbie wyższej parlamentu większość rządu stopniała do pięciu głosów, wliczając w to przedstawicieli małych, nie zawsze zdyscyplinowanych partii.

W ten sposób rysuje się mocno prawicowy rząd gotowy to otwartego starcia z Brukselą. Salvini już zapowiadał, że – nie bacząc na regulacje strefy euro – chce doprowadzić do „szoku fiskalnego”, który za cenę powiększenia deficytu budżetowego pozwoli na radykalne ograniczenie podatków i po czterech dekadach marazmu gospodarczego wreszcie zdynamizuje wzrost.

W sierpniu, gdy przechodził do opozycji, Salvini apelował do Włochów: – Dajcie mi narzędzia, abyśmy mogli przeprowadzić to, co jest potrzebne. Wiele wskazuje na to, że jego rodacy są na to gotowi. Opublikowany właśnie sondaż instytutu Censis pokazał, że 48,2 proc. ankietowanych jest gotowych oddać władzę „silnemu przywódcy”, który w imię skutecznej polityki nie będzie się przejmował ograniczeniami, jakie mógłby na niego nałożyć parlament czy sądy. Wśród robotników ten odsetek wynosi 67 proc.