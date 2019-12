Rabiej do Jędraszewskiego: Twoje miejsce jest u diabła

Wiceprezydent Warszawy odniósł się na Twitterze prawdopodobnie do wywiadu, jakiego Telewizji Republika udzielił metropolita krakowski .

Abp Jędraszewski pytany, czy "ekologizm" jest sprzeczny z nauką Kościoła, powiedział, że jest sprzeczny "z tym wszystkim, co jest zapisane w Biblii, począwszy od pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju", w której, jak dodał, wyraźnie powiedziane jest "czyńcie sobie ziemię poddaną".

Ruchom lewicowym hierarcha zarzucił "jedną wielką inżynierię" i próbę "przekształcenia człowieka i świata na swoją modłę".

Pytany o zainicjowaną przez papieża rozmowę na temat wprowadzenia do Katechizmu pojęcia tzw. grzechu ekologicznego arcybiskup przyznał, że w kulturę Zachodu wpisane jest bardzo wiele zła. - Uważano, że świat jest przedmiotem, który można bezkarnie wykorzystywać dla doraźnych celów, zwłaszcza ekonomicznych, do bogacenia się - powiedział. - Dokonało się wiele zła i te różne problemy ekologiczne, które dzisiaj występują, są niewątpliwie przejawem czegoś, co domagałoby się jakiegoś głębokiego nawrócenia - dodał.