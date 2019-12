Turcja: Wyroki więzienia dla siedmiu opozycyjnych dziennikarzy

Od lipca 2016 roku władze Turcji prowadzą działania wymierzone w osoby podejrzewane o sympatyzowanie z Fethullahem Gulenem, politycznym przeciwnikiem prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który przebywa na dobrowolnym wygnaniu w USA. Zdaniem Ankary to Gulen stoi za zorganizowaniem nieudanego zamachu stanu - Turcja domaga się od USA jego ekstradycji.

W piątek na ponad trzy lata więzienia skazano publicystów Emina Colasana i Necatiego Dogru, a także redaktorów - Mustafę Cetina i Metina Yilmaza. Wszyscy oni zostali skazani za przynależność do siatki Gulena. Oskarżeni do końca nie przyznawali się do winy i domagali się uniewinnienia.

Sąd uniewinnił jedynie dziennikarza Medihę Olguna i odroczył wydanie wyroku ws. właściciela gazety, Buraka Akbay'a, który był sądzony in absentia.

W ciągu trzech lat od czasu nieudanego zamachu stanu aresztowano w Turcji ponad 77 tys. osób, a 150 tys. urzędników, żołnierzy i pracowników wojska oraz innych pracowników administracji wyrzucono z pracy.

Gulen, przebywający na wygnaniu w USA od 1999 roku zaprzecza, jakoby on albo jego zwolennicy mieli coś wspólnego z próbą zamachu stanu.