Sondaż: Jak Polacy oceniają orędzia marszałka Grodzkiego?

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak oceniają orędzia wygłaszane przez marszałka Grodzkiego.

Jak się okazało pozytywnie oceniło je 28,8 proc. Polaków. Przeciwną ocenę wyraziło 25,7 proc. respondentów. Z kolei 18 proc. nie miało zdania w kwestii tych wystąpień.

Z badania wynika też, że 27,5 proc. ankietowanych nie ogląda orędzi marszałka Grodzkiego.

- Orędzia pozytywnie ocenia co czwarta kobieta i co trzeci mężczyzna. Odsetek osób, które dobrze oceniają wystąpienie Tomasza Grodzkiego rośnie wraz z wiekiem respondentów – od 14% wśród osób do 24 lat, do 36% wśród osób powyżej 50 lat. Przemówienie Marszałka dobrze ocenia co trzecia osoba zarabiająca od 3001 do 5000 zł i ponad 40% mieszkańców miast wielkości od 200 do 499 tysięcy osób - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.