Borys Budka: PiS ma instrumenty do tego, by pozbyć się Banasia

Borys Budka w rozmowie z Polsat News został zapytany, dlaczego Platforma Obywatelska nie chce pomóc w odwołaniu obecnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. - Banaś to problem PiS-u. To człowiek Morawieckiego, Kaczyńskiego. Można go bardzo łatwo odwołać ze stanowiska, jeśli szybko przedstawi mu się zarzuty i proces będzie transparentny - powiedział. - Nie można zmieniać konstytucji z ludźmi, którzy ją łamią - dodał. - Jeśli ktoś chce zmieniać konstytucję pod kątem jednej osoby, jest człowiekiem niepoważnym. Podkreślam, PiS ma instrumenty do tego, by pozbyć się Banasia - zaznaczył, odnosząc się do tego, że prezes NIK chroniony jest ustawą zasadniczą.







