Zatrzaśnięty europoseł PiS kopał w drzwi. "W akcie totalnej bezsilności"

Panie europośle @tobiszowski !Czy to Pan ćwiczy proste kopnięcie a la Bruce Lee w PE? Czyżby wyszedł Pan na papierosa i drzwi się zatrzasnęły? Minister, europoseł PIS - to brzmi dumnie!! pic.twitter.com/hJ9r9uLKvH

Na nagraniu widać, jak europoseł PiS Grzegorz Tobiszowski dwukrotnie kopie w drzwi na tarasie budynku Parlamentu Europejskiego. Po nieudanej próbie dostania się do środka, polityk przechodzi przez barierkę i znika z kadru za budynkiem.

"Szkoda że działacz Platformy widząc, że drzwi na tarasie zatrzasnęły się nie pomógł mi, nie poinformował ochrony, a zajął się nagrywaniem i cięciem relacji filmowej. Ciekawe co Pan by zrobił na moim miejscu - na tarasie dachu budynku, bez telefonu, po prostu bez wyjścia?" - odpowiedział Stasińskiemu Tobiszowski. W reakcji na te słowa Stasiński zapewnił, że nie on jest autorem nagrania, lecz pracownik PE.